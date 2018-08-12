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منوعات|أوكرانيا

شاهد: توائم أوكرانيا تحتشد لتحقيق رقم قياسي جديد

12/8/2018

احتشدت مئتا مجموعة تضم كل منها توأمين أو ثلاثة توائم، السبت، في معرض خيري بالعاصمة الأوكرانية كييف للاحتفال بيوم الأخوة وتسجيل رقم قياسي أوكراني جديد.

وامتلأت ساحة المعرض بعربات توائم يرتدون ملابس متماثلة بينما اصطف آباؤهم لتسجيل أسماء أبنائهم من أجل الرقم القياسي.

وحطم التوائم من الذكور والإناث، والذين بلغ عمر أصغرهم بضعة أشهر، الرقم المسجل في أوكرانيا عام 2017، والذي كان مئة مجموعة من التوائم الذين احتشدوا في مكان واحد ووقت واحد.

ومن بين التوائم كانت هناك عشر مجموعات تضم كل منها ثلاثة توائم حققوا رقما قياسيا أوكرانيا جديدا أيضا.

ويشار إلى أن الرقم القياسي العالمي، بشأن التوائم، المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية مسجل في تايوان عام 1999 عندما احتشدت 4002 مجموعة توائم في ساحة بلدية تايبه في وقت واحد.

المصدر : رويترز
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