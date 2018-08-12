شاهد: تساقط كثيف للشهب يضيء السماء فوق البوسنة

سنحت فرصة نادرة لهواة مراقبة النجوم لمشاهدة عرض من الشهب بالعين المجردة عندما دخل وابل منها الغلاف الجوي وأضاء السماء فوق شرق البوسنة مساء أمس السبت.
- تعود ما تعرف بأنها (شهب البرشاويات) للتساقط في زخات كثيفة في أغسطس/آب وتكون الفرصة سانحة لمشاهدتها بوضوح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في المناطق المعزولة الخالية من التلوث الضوئي.
- تظهر تلك الشهب لدى مرور الأرض عبر ما يتخلف من حطام عن المذنب سويفت تتل/109بي الذي اكتشف في عام 1862.
- الشهب أجزاء من الصخور والغبار تدخل الغلاف الجوي للأرض فترتفع درجة حرارتها وتتوهج ويتبخر أغلبها لدى نزوله لكن بعضها ينفجر.