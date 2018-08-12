البث الحي
منوعات

شاهد: تساقط كثيف للشهب يضيء السماء فوق البوسنة

12/8/2018

سنحت فرصة نادرة لهواة مراقبة النجوم لمشاهدة عرض من الشهب بالعين المجردة عندما دخل وابل منها الغلاف الجوي وأضاء السماء فوق شرق البوسنة مساء أمس السبت.

  • تعود ما تعرف بأنها (شهب البرشاويات) للتساقط في زخات كثيفة في أغسطس/آب وتكون الفرصة سانحة لمشاهدتها بوضوح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في المناطق المعزولة الخالية من التلوث الضوئي.
  • تظهر تلك الشهب لدى مرور الأرض عبر ما يتخلف من حطام عن المذنب سويفت تتل/109بي الذي اكتشف في عام 1862.
  • الشهب أجزاء من الصخور والغبار تدخل الغلاف الجوي للأرض فترتفع درجة حرارتها وتتوهج ويتبخر أغلبها لدى نزوله لكن بعضها ينفجر.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

رضيع ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق ال13 (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)