البث الحي
منوعات|لبنان

شاهد: بدون حيوانات.. فرقة سيرك كندية تبهر الجمهور اللبناني

12/8/2018

أمضى مئات اللبنانيين سهرة انبهروا خلالها بمزيج من العروض البهلوانية والراقصة في عرض "سيركوبوليس" الذي قدمته فرقة "الوييز" الكندية للسيرك.

وقدمت الفرقة، ومقرها مونتريال، للجمهور اللبناني عرضها الفريد الذي يمزج بين الأداء المسرحي وألعاب السيرك.

وقال ثايبوت فيليب مدير جولة سيرك فرقة الوييز "هذا سيرك معاصر، بالتالي ليس هناك حيوانات ولا مهرج".

وجاء عرض السيرك الكندي، الخميس الماضي، في إطار مهرجانات بيت الدين الدولية التي اختتمت دورتها لهذا العام أمس السبت.

وشارك نحو 11 مؤديا من كندا والولايات المتحدة وبلجيكا واليابان وأستراليا في الفقرات المختلفة لعرض السيرك.

وهذا هو ثاني عرض لذات فرقة السيرك الكندية في لبنان. واستمر العرض على مدى ثلاث ليال في مهرجانات بيت الدين الدولية.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

رضيع يسقط من الطابق الثالث عشر في الصين (فيديو)

رضيع ينجو من الموت بعد سقوطه من الطابق ال13 (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)