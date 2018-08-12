شاهد: بدون حيوانات.. فرقة سيرك كندية تبهر الجمهور اللبناني

أمضى مئات اللبنانيين سهرة انبهروا خلالها بمزيج من العروض البهلوانية والراقصة في عرض "سيركوبوليس" الذي قدمته فرقة "الوييز" الكندية للسيرك.

وقدمت الفرقة، ومقرها مونتريال، للجمهور اللبناني عرضها الفريد الذي يمزج بين الأداء المسرحي وألعاب السيرك.

وقال ثايبوت فيليب مدير جولة سيرك فرقة الوييز "هذا سيرك معاصر، بالتالي ليس هناك حيوانات ولا مهرج".

وجاء عرض السيرك الكندي، الخميس الماضي، في إطار مهرجانات بيت الدين الدولية التي اختتمت دورتها لهذا العام أمس السبت.

وشارك نحو 11 مؤديا من كندا والولايات المتحدة وبلجيكا واليابان وأستراليا في الفقرات المختلفة لعرض السيرك.

وهذا هو ثاني عرض لذات فرقة السيرك الكندية في لبنان. واستمر العرض على مدى ثلاث ليال في مهرجانات بيت الدين الدولية.