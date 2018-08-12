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حديقة فرنسية تستعين بغربان لجمع القمامة

حديقة ملاهي فرنسية تستعين بغربان لجمع القمامة
حديقة ملاهي فرنسية تستعين بغربان لجمع القمامة
12/8/2018

درّبت حديقة للملاهي بفرنسا ستة غربان على التقاط أعقاب السجائر والقمامة الأخرى التي يلقيها الزوار مقابل حصولها على طعام.

وقام كريستوفي غابوري مدير مدرسة تربية الصقور في متنزه بوي دي فو غربي فرنسا، برعاية الغربان الستة وتدريبها على جمع القمامة بمكافأتها بطعام نظير القمامة التي تجمعها.

ونُقل عن غابوري قوله في مدونة للمنتزه إن "الغربان مظلومة وتُصنف على أنها مصدر للإزعاج ولكن هذه الطيور ستقوم بعمل لصالح البيئة وتغير صورتها".

وستحصل هذه الغربان على قطعة من الطعام من وعاء صغير في كل مرة تضع فيها قمامة في صندوق محدد لذلك.

وعلى الرغم من أن كلمة "عقل طائر" تعبير مهين يُستخدم للسخرية من ذكاء شخص ما، تُعتبر الغربان ذكية بشكل خاص.

وأثبتت الأبحاث مهارة الغربان التي يتم تربيتها في استخدام الأدوات للحصول على الطعام.

وقال غابوري إن طيوره حاولت بالفعل خداعه بجمع نشارة الخشب بدلًا من القمامة.

وستبدأ الغربان مهمة التنظيف التي كُلفت بها خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر : رويترز
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