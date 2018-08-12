إدريس إلبا.. أول ممثل أسود مرشح لدور جيمس بوند

ذكرت تقارير إخبارية أن النجم البريطاني إدريس إلبا سيجسد شخصية العميل السري جيمس بوند في تطور "غير مسبوق" لسلسلة الأفلام التي انطلقت منذ عام 1962.

ويبدو أن رحلة الممثل دانيال كريغ (الذي يجسد شخصية جيمس بوند منذ عام 2005) مع العميل 007 أوشكت على الانتهاء، مع عرض الجزء الـ 25 من سلسلة جيمس بوند في 2019، وهو من إخراج داني بويل، في خامس تجسيد يقوم به كريغ للشخصية.

وتوالت شائعات كثيرة وأخبار حول استبدال كريغ منذ سنوات إلى أن كشفت منتجة أفلام جيمس بوند، باربرا بروكلي في تصريحات أنه حان الوقت لتغيير الصورة النمطية السائدة عن العميل السري، والاستعانة بممثل من أصحاب البشرة السوداء لتجسيد شخصية بوند.

وذكرت باربرا أن إدريس إلبا هو الممثل البريطاني الأقرب للفوز بهذا الدور، وتراهن على نجاحه لثقل موهبته وحضوره الطاغي ولياقته البدنية بالإضافة إلى الرغبة في التغيير، وفق موقع "ديلي ستار" البريطاني.

وفي تصريح سابق لصحيفة الإندبندنت، قال إلبا "لم يكن شون كونري هو جيمس بوند الأسكتلندي، ولم يكن دانيل كريغ هو جيمس بوند ذو العينين الزرقاوين، لا أريد أن يطلق عليّ اسم جيمس بوند الأسود".

وفي عام 2015، قدم الروائي أنتوني هورويتز (الذي ألف رواية "زناد الموتى" لجيمس بوند) اعتذاره لإلبا بعد أن صرح بأنه لا يصلح للعب دور العميل السري، مفسرًا ذلك بأن مظهر ألبا لا يليق بهذا الدور، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

وخلص موقع فوكس الأمريكي إلى أن تجسيد إلبا لدور جيمس بوند سيجعل هوليوود أكثر تنوعًا بروايات وقصص متنوعة وهو ما سيخلق دورًا جديدًا كبيرًا ومميزًا لإلبا المعروف بأناقته وسحره.

وكان إدريس إلبا أول ممثل أسمر ينال جائزتين من رابطة الممثلين في عام 2016، الأولى كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "لوثر"، والثانية أفضل دور مساعد عن فيلم Beasts of No Nation، وهو الدور الذي رأى كثير من النقاد أنه كان يستحق أن يترشح به ألبا لجائزة أوسكار.