289 مليون دولار تعويض لبستاني أمريكي أصيب بسرطان بسبب مبيد أعشاب

منحت هيئة محلفين في كاليفورنيا تعويضا يتجاوز 289 مليون دولار لبستاني سابق أصيب بمرض السرطان من استخدام مبيد أعشاب يستخدم على نطاق واسع تصنعه شركة (مونسانتو) الأمريكية العملاقة.

ومنحت هيئة المحلفين 250 مليون دولار كتعويضات تأديبية وأكثر من 39 مليون دولار تعويض لــ "دواين جونسون"، الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان اللمفاوي في سن الثانية والأربعين عام 2014.

واتفقت هيئة محلفين في المحكمة العليا على أن المبيد ساهم في إصابة جونسون بالسرطان وأنه كان يجب على شركة مونسانتو أن تقدم علامة تحذير من المخاطر الصحية المحتملة.

كانت القضية هي الأولى التي يرفعها مريض بالسرطان ضد مونسانتو (عملاق المنتجات الزراعية) لتصل المشكلة إلى ساحات المحاكم، وتم تسريع الدعوى لأن وثائق وأوراق المحكمة تشير إلى أن جونسون قد يموت.

وجونسون هو واحد من المئات من مرضى السرطان الذين يقاضون شركة (مونسانتو)، ومن المحتمل أن يشكل قرار هيئة المحلفين الأخير مقدمة لمعالجة شكاوى أخرى مقدمة ضد الشركة.

ويحمّل جونسون مبيد "راوند آب" المسؤولية عن إصابته، واتهم الشركة -التي استحوذت عليها شركة باير الألمانية مؤخرا- بإخفاء مخاطر المبيد.

وترفض الشركة بشدة هذه الاتهامات وتقول إن مادة" الغليفوسات "المستخدمة في مبيد الأعشاب" آمنة".

وقال نائب رئيس شركة مونسانتو، سكوت بارتريدج -في بيان- إن"الشركة تتعاطف مع جونسون وعائلته، لكن القرار لا يغير حقيقة أن أكثر من 800 دراسة ومراجعة علمية -بما في ذلك دراسة قامت بها وكالة حماية البيئة وغيرها من الوكالات التنظيمية- تدعم الاستنتاج بأن الغليفوسات غير مسرطنة ولم تسبب سرطان السيد جونسون".

وأضاف بارتريدج أن الشركة ستستأنف وتدافع بقوة عن منتجها الذي كان يستخدم بشكل آمن لمدة 40 عاما، وهو أداة "ضرورية وفعالة وآمنة للمزارعين وغيرهم".