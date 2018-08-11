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منوعات|تركيا

شاهد: الشمس الحارقة تعيد للسجاد التركي اليدوي جماله

11/8/2018

فيما تئن أوربا تحت وطأة موجة حارة شديدة يتوق مزارعون في إقليم أنطاليا وسط تركيا لأشعة الشمس لفرش الآلاف من قطع السجاد في حقولهم.

وبحرص يفرش مزارعون نحو 25 ألف سجادة مصنعة يدويا على مساحة 494 فدانا لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر كي تختفي اللمعة منها وتبدو الألوان في أبهي صورة.

ومع تجاوز الحرارة 40 درجة مئوية يبدأ المزارعون في مد السجاد بألوانه الزاهية ورغم سخونة الجو والأشعة الحارقة فإن المزارعين لا يشتكون.

وقالت المزارعة عائشة إكبابا "الشمس حارقة ولكنه أمر جيد لنا، نحتاج إلى الشمس كي يطول عمر السجاد".

ويأتي السجاد إلى أنطاليا من إسطنبول والعاصمة أنقرة وإقليم قونيا ثم يشحن مرة أخرى إلى تجار الجملة بعد تنظيفه وتعقيمه.

المصدر : رويترز
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