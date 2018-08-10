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دراسة: السمنة والسكري أثناء الحمل خطر على صحة الأطفال النفسية

10/8/2018

كشفت دراسة جديدة أن الحامل التي تعاني من السمنة والسكري معا قد تزيد احتمالات إصابة طفلها باضطرابات النفسية مقارنة مع الأمهات اللاتي لم يعانين من أي من العرضين أثناء الحمل.

وحتى من دون الإصابة بالسكري تزيد فرص إنجاب الأمهات المصابات بسمنة مفرطة لأطفال يعانون من اضطرابات مزاجية بنسبة 67% عن النساء المحافظات على وزن صحي خلال الحمل، بحسب الدراسة.

أما الأمهات المصابات بالسكري والسمنة قبل الحمل تصل احتمالات إصابة أطفالهن باضطرابات مثل التوحد واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (إيه دي إتش دي) أو مشكلات سلوكية إلى ستة أمثال مقارنة بغيرهن من الأمهات.

وتزيد احتمالات إصابة هؤلاء الأطفال باضطرابات عاطفية إلى أربعة أمثال بقية الأطفال.

ولإعداد هذه الدراسة فحص الباحثون بيانات نحو 650 ألف مولود في فنلندا بين عامي 2004 و2014. وتابعوا حالة الأطفال منذ الميلاد حتى نهاية فترة البحث وفي بعض الأحيان حتى بلوغ هؤلاء الأطفال 11 عاما.

وبشكل إجمالي جرى تشخيص إصابة 35 ألف طفل تقريبا أي 5.4% باضطراب نفسي خلال فترة الدراسة. ويشمل هذا تأخر الكلام ومهارات الحركة إضافة إلى حالات مثل التوحد والاضطرابات السلوكية ونقص الانتباه وفرط النشاط.

وتزيد نسبة احتمالات إنجاب الأمهات المصابات بالسمنة لأطفال يعانون من تأخر النمو العصبي 69% عن الأمهات صاحبات الوزن الطبيعي بينما تزيد فرص إنجاب أطفال يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أو مشكلات سلوكية بنسبة 88%.

المصدر : رويترز
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