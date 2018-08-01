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منوعات|الصين

شاهد: لقطات ساحرة لبحيرة مالحة "ملونة" شمالي الصين

1/8/2018

أظهرت لقطات رائعة إحدى البحيرات المالحة في مدينة يونتشنغ بمقاطعة شانشى شمالي الصين، وهي تكتسي بألوان ساحرة متعددة عندما تتغير كثافة الماء وارتفاع درجات الحرارة.

ويعود السبب في تعدد ألوان البحيرة الملحية التي يزيد عمرها عن ألف عام، إلى أنواع الطحالب المختلفة الألوان والموجودة بكميات كبيرة، وتتأثر درجة اللون بمدى كثافة الطحالب وانعكاس الضوء عليها، أيضًا ألوان الجمبري الذي يتكاثر بسرعة تحت ظروف الطقس الحار، بالإضافة لعوامل أخرى.

علاوة على ذلك، مع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع، تصبح الألوان أكثر حيوية، وتعرض البحيرة قوس قزح من الظلال العميقة.

وبحيرة يونتشنغ الملونة يبلغ عمقها 324.5 متر وتغطي مساحة إجمالية قدرها 132 كيلومتر مربع. وهي واحدة من ثلاث بحيرات التي تحتوي على كميات مهولة من "ملح الصوديوم الممتاز وكبريتات الصوديوم" في العالم. والاثنان الآخران هما بحيرة سولت الكبرى في ولاية يوتا الأمريكية، وبحيرة كوتشوك في سيبيريا بروسيا.

المصدر : رويترز
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