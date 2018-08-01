شاهد: لطفي بوشناق يغنّي ضد "صفقة القرن"

على مسرح قلعة "الشقيف" الأثرية في الجنوب اللبناني، غنّى المطرب والملحن التونسي لطفي بوشناق قصيدة بعنوان "أجراس العودة" ضد ما بات يعرف بـ"صفقة القرن".

وتألق بوشناق (64 عامًا) بغناء القصيدة خلال مشاركته في مهرجان دولي بمدينة صور اللبنانية، كما غنى عدة أغان وطنية وعروبية أخرى.

و"أجراس العودة" من كلمات الشاعر السوري عماد الدين طه والتي انتقد فيها "صفقة القرن" أو الخطة التي تطرحها الولايات المتحدة لتسوية الصراع الفلسطيني.

وتقول كلمات القصيدة:

أجراسُ العودةِ إنْ قُرِعَتْ .. أو لمْ تُقْرَعْ فلِمَ العجلهْ؟

لو جئنا نقرعها حالًا .. كانتْ " دُمْ تكٌ " كالطبلهْ

فالعُرْبُ بأخطرِ مرحلةٍ .. و جميع حروفِهمُ عِلّهْ

أغرتهم كثرتهمْ لكنْ .. و برغمِ جموعِهُمُ قِلَّهْ

وبوادي النّملِ إذا عَبَروا .. سَتموتُ مِنَ الضحكِ النّملهْ

فسليمانُ العصرِ الحالي .. مشغولٌ في مَلءِ السلّهْ

وحديثٌ عن حربٍ كُبرى .. أو صفقةُ قرنٍ مُخْتَلّهْ

مِسْمارُ الحائِطِ ملكُ جُحا .. سِمسارُ الحيِّ .. و في غفلهْ

سينادي"أونَ ألا دُوّيهْ " .. بازارُ الأرضِ المُحْتَلَّهْ

ويعودُ لِيُكمِلَ سهرتهُ .. في نادي أشراف الدّولهْ

أما جديده، فكان أكثر من أغنية من بينها أغنية خاصة للبنان "تحية إلى لبنان"، كلمات الشاعر التونسي الدكتور علي الورتاني، وقدمها بوشناق هدية إلى الشعب اللبناني، وطوع فيها بعض الإيقاعات اللبنانية الراقصة والسريعة.

و"بوشناق" مطرب وعازف تونسي، وأحد أبناء المدرسة الرشيدية (أقدم مدرسة فنية للتراث الموسيقى في تونس)، ذاع صيته في الوطن العربي، وغنى لقدماء الشعراء ولحن له كبار الملحنين، وجمع بين الأغاني الحديثة والتراث الصوفي و"المالوف" والابتهالات.