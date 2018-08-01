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شاهد: سرقة سمكة قرش من حديقة أسماك في أمريكا

31/7/2018

أعادت السلطات الأمريكية سمكة قرش صغيرة سرقها أحد الزائرين من أحد الأحواض بحديقة أسماك سان أنتونيو بولاية تكساس الأمريكية.

وأظهرت كاميرات المراقبة أحد الأشخاص وهو يمد يديه في أحد الأحواض ويلتقط سمكة القرش ويفر بها يوم السبت الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن إدارة حديقة الأسماك في بيان قولها إن اللصوص قاموا بوضع سمكة القرش في منشفة مبتلة، وتوجهوا إلى إحدى الغرف في الحديقة ووضعوا سمكة القرش في دلو يحتوي على محلول تنظيف، قبل أن يقوموا بتهريب القرش إلى خارج الحديقة مستخدمين عربة أطفال.

وقالت إدارة الحديقة إنها تمكنت بالتعاون مع شرطة مدينة سان أنتونيو من العثور على الجناة وإعادة سمكة القرش إلى الحديقة بعد يومين من سرقتها.

وقالت الحديقة إن سمكة القرش من نوع "هورن" ويبلغ طولها نحو 40 سنتيمترا.

المصدر : رويترز
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