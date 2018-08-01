شاهد: تطبيق لمكافحة الحرائق يؤهل 4 فلسطينيات لمسابقة عالمية

أتاحت مكافحة مجموعة صغيرة من الطالبات الفلسطينيات للحرائق باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، لهن فرصة للمشاركة في مسابقة تكنولوجية عالمية بالولايات المتحدة.

فقد صممت أربع طالبات بالمرحلة الثانوية تطبيق (بي أفاير فايتر) أو (كن رجل إطفاء) على الهواتف المحمولة لزيادة الوعي بشأن الحرائق واحتوائها أو منع حدوثها من البداية.

وسيتنافس الفريق الفلسطيني مع فرق فتيات من كندا والهند وإسبانيا والولايات المتحدة في مسابقة (تكنوفيشن) الدولية التي تُقام في وادي السيليكون بأمريكا.

وتهدف المسابقة، التي تدعمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى تعليم الفتيات المهارات التي يحتجنها ليصبحن رائدات أعمال تكنولوجية وقائدات.

وللتحضير للمسابقة تستخدم الفتيات معمل كمبيوتر في جامعة النجاح في نابلس بالضفة الغربية.

واللمسات النهائية هذه حاسمة في المسابقة الساخنة التي جرى فيها تصفية عدد الفرق من مئات الفرق التي تنتمي لأكثر من 100 دولة إلى 12 فريقًا فقط في المرحلة النهائية.

ويذكر الموقع الالكتروني لمسابقة (تكنوفيشن) أنها أكبر برنامج عالمي لريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا للفتيات بين عشرة أعوام و18 عامًا.

ويضيف الموقع أن المسابقة وصلت إلى 15 ألف فتاة في أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم.