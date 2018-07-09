شاهد: 20 فريقا يتنافسون بمسابقة لابتكارات الروبوت في الجزائر

أُتيحت الفرصة للشباب الشغوف بالتكنولوجيا لعرض أعماله في مسابقة للإنسان الآلي (الروبوت) في العاصمة الجزائرية، حيث يأمل المنظمون في نقل بلادهم إلى مستوى أعلى في هذه التكنولوجيا.

وشارك في المسابقة 20 فريقًا من ثماني ولايات جزائرية في نادي شباب بابا حسن.

وتعين على كل فريق أن يحرك روبوته لدقيقتين فقط على المسار الذي حدده المنظمون.

ومن خلال مراقبة عن كثب وبتركيز شديد، قيم أعضاء لجنة التحكيم عمل كل فريق وأعلنوا أسماء الفائزين.

وقال غديد إسماعيل وهو رئيس جمعية شبابية إن الهدف هو " البحث عن المواهب الشابة التي لديها ميول إلكترونية وخاصة روبوتية واكتشافها وصقلها ."

من جهتها قالت مشاركة تدعى ميليسا إن هذه أول مسابقة تشارك فيها وإنها تعلمت الكثير من التجربة.

وأوضحت "هذه أول مسابقة لنا.. فهي تجربة جديدة بالنسبة لنا ولقد تعلمنا أشياء عديدة لأننا عملنا وحدنا وهذه المرة الأولى. وهذا هو هدفنا من المشاركة.. تعلم أشياء جديدة وكسب تجارب جديدة أيضًا".

وتراوحت أعمار المشاركين في المسابقة بين 12 و35 عامًا.