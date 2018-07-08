شاهد: فلسطيني يحول النحاس إلى منحوتات تجسد تضحيات شعبه

لا يكتفي المصور الفلسطيني هيثم الخطيب بتوثيق كفاح شعبه من خلال الكاميرا الخاصة به، بل لجأ إلى أسلاك النحاس يحولها قطعا فنية تجسد كفاح الشعب الفلسطيني.

ويعمل الخطيب مصورا منذ 14 سنة، ويسعى طوال تلك السنوات لتحويل عدسته إلى أداة لنقل مشاعر وأحاسيس الضحايا للجمهور وليس لنقل الصورة فحسب.

وبدأ الخطيب، 42 عاما، قبل شهرين في جمع قطع من النحاس وإعادة تدويرها لصنع منحوتات بعضها لشهداء الانتفاضات الفلسطينية.

ويقول الخطيب إن الصور برغم أهميتها لا يمكن لمسها، لكن هذه المجسمات يمكن لمسها والإحساس بها.

ويستغرق صنع كل قطعة من أربع ساعات إلى يوم كامل، ويبلغ عدد منحوتاته حتى الآن 30 قطعة فنية كان لها جميعا تأثير خاص عليه.

ويقول الخطيب إن الألم الذي أحس به تجاه شخصية كل قطعة هو الذي دفعه لصنع كل مجسم.

ولا يهدف الخطيب إلى بيع هذه القطع، لكنه يأمل في إقامة معرض لها في يوم من الأيام، بالإضافة إلى إعداد كتاب يحكي قصتها.