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منوعات|تركيا

رئيس الوزراء التركي يقنع شخصاً بالعدول عن الانتحار

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم
8/7/2018

أقنع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم شخصاً بالعدول عن الانتحار من أعلى جسر "شهداء 15 تموز" على مضيق البوسفور الفاصل بين شطري إسطنبول.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ موكب يلدرم كان يعبر الجسر أثناء محاولة الشخص رمي نفسه من الجسر إلى البحر أمس السبت.

وأوقف يلدرم الموكب واقترب من الشخص الذي كان يهم بالانتحار، وأقنعه بالعدول عن محاولته بمساعدة مرافقيه.

وبحسب الوكالة، عانق يلدرم الشخص بعد إنقاذه من حافة الجسر، وقدّم له الماء، ونقله بسيارته إلى مركز خليج للمؤتمرات، حيث يُقام حفل زفاف ابنة وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورتولموش.

وطلب يلدرم من الشخص عدم الإقدام مجددا على مثل هذه الخطوة، مبيناً أنه ما من أزمة يمكن أن تدفع بالمسلم إلى الانتحار، حسبما ذكرت "الأناضول".

وأجرى أطباء يلدرم فحصاً أولياً للشخص، قبل نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

المصدر : الأناضول
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