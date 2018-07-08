دراسة: المتزوجون أكثر قدرة على هزيمة السرطان

توصلت دراسة أمريكية حديثة السبت إلى أن مصابي السرطان المتزوجين يستجيبون للعلاج على نحو أفضل من نظرائهم غير المتزوجين.

وأشارت الدراسة التي أجراها علماء أورام في جامعة هارفارد الأمريكية، إلى أن المرضى المتزوجين يسلكون مسارات مختلفة تمامًا في معركتهم ضد المرض الخبيث عن تلك التي يسلكها غير المتزوجين أو الأرامل أو المنفصلين، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأجريت الدراسة على عينة قوامها 889,734 مريضًا بالسرطان في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 2004 و2008.

ولفت الباحثون إلى أن المتزوجين عادة ما يكتشفون المرض في مراحل مبكرة، ومن ثم يحظون بفُرَص نجاة أكثر.

كما يتلقى المرضى المتزوجون دعمًا من أزواجهم بما يحفزهم على مقاتلة المرض؛ إذ عادة ما يصاحب الأزواج ذويهم المرضى في زياراتهم للطبيب ويحرصون على تنفيذ التعليمات.