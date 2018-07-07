شاهد: خمس إصابات في مهرجان الركض مع الثيران بإسبانيا

اكتظت الساحة الرئيسية بمدينة بامبلونا الإسبانية بآلاف المشاركين في مهرجان "الركض مع الثيران" فيما أعلن مسؤولون في مجال الصحة عن إصابة خمسة أشخاص، خلال اليوم السبت.

وانطلق أمس الجمعة، المهرجان الذي يجتذب سياحا من جميع أنحاء العالم لمشاهدة الثيران وهي تطارد الناس عبر شوارع المدينة الضيقة، وارتدت الحشود القمصان والسراويل البيضاء التقليدية ورددوا الهتافات أثناء إطلاق الألعاب النارية، وربطوا بعد ذلك مناديل حمراء حول أعناقهم احتفالا ببدء المهرجان.

وأوضح مسؤولون في مجال الصحة، يشرفون على المهرجان السنوي للركض مع الثيران في مدينة بامبلونا الإسبانية، أن خمسة أشخاص قد جرحوا في المهرجان السنوي، إذ أصيب شخص بقرون أحد الثيران.

وقال خوسيه الدابا المتحدث باسم الصليب الأحمر إن سيارات الإسعاف نقلت الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد بدء السباق في المدينة الواقعة شمال إسبانيا صباح اليوم السبت.

وتسببت الأمطار التي هطلت قبل انطلاق المهرجان في جعل الشوارع المرصوفة الضيقة أكثر انزلاقا من المعتاد، وأمكن رؤية العديد من المشاركين الآخرين تدوسهم الثيران خلال محاولتهم الإمساك بالحيوانات الضخمة في حلبة مصارعة الثيران في بامبلونا، حيث انهوا المسار الذي يبلغ طوله 850 مترا في أكثر من دقيقتين بقليل.

وبلغ وزن الثيران التي شاركت في مهرجان اليوم السبت ما بين 550 و630 كيلوغراما.

وساهم في شهرة مهرجان سان فيرمين الذي يستمر تسعة أيام إذ تجري الثيران، الروائي الأمريكي إرنست همنغواي. ويجتذب المهرجان أعداداً كبيرة من السياح منذ أن أكسبه الروائي الأمريكي إرنست همنغواي شهرة في روايته "الشمس تشرق أيضاً" وكان لدى همنغواي شغف شديد بمشاهدة مصارعة الثيران، وكان يقول "إن هذا الصراع يلخص فلسفة الموت والحياة".

يعقب ركض الثيران، معارك في الساحة حيث تواجه الحيوانات الماتادور أو مصارع الثيران وعادة ما تلقى حتفها في مصارعة الثيران في فترة ما بعد الظهيرة.

وانتقدت العديد من جماعات حقوق الحيوان هذا الحدث في مدينة بامبلونا بشمال إسبانيا بشدة في السنوات الأخيرة، حيث يقولون إن الثيران تموت عادة بطريقة بطيئة ومؤلمة.