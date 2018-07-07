البث الحي
منوعات

تويتر يغلق أكثر من مليون حساب يوميا

موقع "تويتر" حظر عشرات الحسابات الفلسطينية النشطة بالحديث حول مناهضة التطبيع العربي مع إسرائيل
موقع "تويتر" حظر عشرات الحسابات الفلسطينية النشطة بالحديث حول مناهضة التطبيع العربي مع إسرائيل
7/7/2018

يغلق موقع تويتر للتدوين المصغر أكثر من مليون حساب مزيف ومشكوك فيه يوميا لمكافحة تدفق المعلومات المغلوطة على الإنترنت حسب صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تويتر كثف بأكثر من الضعف حملته على الحسابات المزيفة منذ العام الفائت، حين كشفت مواقع تويتر وفيسبوك وغوغل بيانات تظهر تعرض ملايين الأمريكيين لأخبار مزيفة أكثر مما كان يعتقد.    

ويعتقد أن حسابات مزيفة على صلة بروسيا أطلقت تغريدات تحمل أخبارا مزيفة في محاولة للتأثير على الانتخابات الأمريكية في العام 2016.    

وواجه تويتر، الذي يضم نحو 336 مليون مشترك نشط، انتقادات حادة لعدم بذله جهودا كافية للتحكم في انتشار الروبوتات المصممة لنشر المعلومات الخاطئة.    

وتشكل الحملة الجديدة لتويتر ما يمكن اعتباره تغييرا في طريقة عمل الموقع الذي امتنع طويلا عن القيام بأي تدخلات في منصته خشية التأثير على حرية التعبير.

وأبلغ ديل هارفي نائب رئيس تويتر للثقة والسلامة صحيفة واشنطن بوست أن الموقع يغير "في كيفية إقامة توازن بين حرية التعبير واحتمال أن تؤذي هذه الحرية تعبير شخصا آخر".

وتابع أن "حرية التعبير لا تعني الكثير إذا لم يشعر الناس بالأمان".

المصدر : مواقع فرنسية
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)