تويتر يغلق أكثر من مليون حساب يوميا

يغلق موقع تويتر للتدوين المصغر أكثر من مليون حساب مزيف ومشكوك فيه يوميا لمكافحة تدفق المعلومات المغلوطة على الإنترنت حسب صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن تويتر كثف بأكثر من الضعف حملته على الحسابات المزيفة منذ العام الفائت، حين كشفت مواقع تويتر وفيسبوك وغوغل بيانات تظهر تعرض ملايين الأمريكيين لأخبار مزيفة أكثر مما كان يعتقد.

ويعتقد أن حسابات مزيفة على صلة بروسيا أطلقت تغريدات تحمل أخبارا مزيفة في محاولة للتأثير على الانتخابات الأمريكية في العام 2016.

وواجه تويتر، الذي يضم نحو 336 مليون مشترك نشط، انتقادات حادة لعدم بذله جهودا كافية للتحكم في انتشار الروبوتات المصممة لنشر المعلومات الخاطئة.

وتشكل الحملة الجديدة لتويتر ما يمكن اعتباره تغييرا في طريقة عمل الموقع الذي امتنع طويلا عن القيام بأي تدخلات في منصته خشية التأثير على حرية التعبير.

وأبلغ ديل هارفي نائب رئيس تويتر للثقة والسلامة صحيفة واشنطن بوست أن الموقع يغير "في كيفية إقامة توازن بين حرية التعبير واحتمال أن تؤذي هذه الحرية تعبير شخصا آخر".

وتابع أن "حرية التعبير لا تعني الكثير إذا لم يشعر الناس بالأمان".