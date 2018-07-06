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عروض زواج خلال التحليق حول القمر بحلول 2022

6/7/2018

تعتزم وكالة متخصصة في تنظيم حفلات الزفاف الغريبة في فرنسا، إطلاق خدمة جديدة للعروسين، تبلغ كلفتها 145 مليون دولار، وذلك بحلول العام 2022.

وستمكّن وكالة " ApoteoSurprise" الشبان من تقديم خاتم الزواج لشريكات حياتهم خلال التحليق حول القمر، حسب موقع " NBC" الأمريكي.

وستحقق الوكالة من خلال هذه الخدمة "عروض الزواج الأكثر جنونا وروعة".

واعتبارا من مارس/آذار 2022، سيستطيع من له القدرة على صرف نحو 150 مليون دولار حجز هذه الخدمة المخصصة على موقع "proposeinparis" ليخضع بعد ذلك لبرنامج تأهيلي يستمر 5 أشهر يتضمن في البداية تدريبا بدنيا، ودروسا تقنية لنحو 3 أشهر.

وفي اليوم الموعود سيجري الانطلاق من مركز "كنيدي" للفضاء في قاعدة "كيب كانافيرال" الجوية والفضائية، بولاية فلوريدا.

وبعد ثلاثة أيام تصل الكبسولة إلى المدار القمري، مع التحليق حول النجم المحترِق على ارتفاع يتراوح بين 300-200 كيلومترا، ولاحقا سيتم إيقاف جميع الاتصالات مع الأرض حوالي نصف الساعة، أثناء طيران الكبسولة فوق الجانب المظلم من القمر.

أما بث أغنية فرانك سيناترا الشهيرة "fly me to the moon"، فسيكون متاحا عند منتصف طريق الطيران المداري، ما يسمح للرجل بتقديم خاتم الزواج الموجود في بزته الفضائية.

وسيكون المسار الذي تتبعه الكبسولة مشابها لمسار المهمة أبوللو 8 عام 1968، وسيتم تجهيز الكبسولة، التي تصل سرعتها 38 ألف كيلومتر في الساعة، بـ 8 كاميرات لتخليد لحظة الدخول المذهل للزوجين في تاريخ الفضاء، لاسيما أول عروسين سيطلبان هذه الخدمة.

المصدر : الأناضول
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