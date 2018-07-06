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منوعات|بريطانيا

شاهد: منطاد "الرضيع ترمب" سيحلق في الجو احتجاجا على زيارته لندن

6/7/2018

قال مكتب رئيس بلدية لندن صادق خان (الخميس) إنه سيسمح لمحتجين بإطلاق منطاد فوق البرلمان يصور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أنه رضيع برتقالي اللون خلال زيارته المقبلة لبريطانيا.

وسيلتقي ترمب الذي يصل خلال أسبوع بالملكة إليزابيث ورئيسة الوزراء تيريزا ماي التي كانت أول زعيمة أجنبية تزوره بعد تنصيبه العام الماضي.

وتعتبر بريطانيا أن علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، التي تصفها بالمميزة، إحدى ركائز سياستها الخارجية فيما تستعد للانسحاب من الاتحاد الأوربي.

لكن بعض البريطانيين يعتبرون ترمب ممثلا لما يناقض قيمهم فيما يتعلق بالعديد من القضايا.

كما أثارت تصريحات ترمب بشأن هجمات نفذها مسلحون في بريطانيا الغضب فيما تبادل التصريحات الحادة مع رئيس بلدية لندن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال متحدث باسم خان "رئيس البلدية يدعم الحق في الاحتجاج السلمي ويتفهم أن ذلك يمكن أن يتخذ عدة أشكال مختلفة".

وأضاف "التقى فريق عمله في المدينة مع المنظمين ومنحهم الإذن باستخدام حديقة البرلمان كنقطة انطلاق للمنطاد".

لكنه أضاف أن المحتجين سيحتاجون أيضا لتصريح من الشرطة وأجهزة المراقبة الجوية لإطلاق المنطاد البالغ ارتفاعه ستة أمتار في الجو.

وقال المحتجون، الذين يصفون أنفسهم بأنهم مجموعة من النشطاء في مجال الفن مناهضين للفاشية، إن مكتب رئيس البلدية لم يعترف في البداية بتلك الطريقة كوسيلة احتجاج مشروعة.

وقال الناشط ليو موراي في بيان "لكن بعد زيادة كبيرة في التأييد الشعبي لخطتنا يبدو أن بلدية المدينة أعادت اكتشاف حسها الفكاهي… الرضيع ترمب سيحلق في الجو".

المصدر : رويترز
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