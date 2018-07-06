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أسود تلتهم اثنين من صيادي وحيد القرن في محمية بجنوب أفريقيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
6/7/2018

اكتشف حارس يصطحب زوارا في رحلة، بمنتجع في جنوب أفريقيا وجود أشلاء بشرية قرب مجموعة من الأسود في محمية سيبويا للصيد في إقليم إيسترن كيب مساء (الثلاثاء).

وقال نيك فوكس سيبويا، مالك منتجع في جنوب أفريقيا، (الخميس) إن الأسود التهمت اثنين على الأقل من صيادي وحيد القرن في محمية للصيد، وأوضح "نشتبه في مقتل اثنين، وربما ثلاثة".

وعثرت الشرطة ووحدة مكافحة الصيد الجائر فيما بعد على فأس وثلاثة أزواج من الأحذية وقفازات، وسُمعت الأسود وهي في حالة هياج في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

وقال فوكس "اعتقدنا أنهم صيادون لوحيد القرن ووجود الفأس أكد الأمر، يستخدمون البندقية لإطلاق النار على الحيوان والفأس لفصل القرن".

ويوجد في جنوب أفريقيا أكثر من 80 في المئة من أعداد وحيد القرن الموجودة بالعالم التي تتناقص بسبب الصيد الجائر لصالح مشترين في فيتنام والصين، حيث يستخدم قرن هذا الحيوان كمكون في أدوية تقليدية.

وقتل أكثر من ألف حيوان من وحيد القرن في جنوب أفريقيا العام الماضي وحده.

المصدر : رويترز
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