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شاهد: "سيري" يحرج وزير الدفاع البريطاني في البرلمان

5/7/2018

تعرض وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون إلى موقف محرج خلال نقاش في مجلس العموم بشأن سوريا.

وكان الوزير يدلي ببيان عن سياسة الحكومة البريطانية بشأن الصراع في سوريا، عندما التقط تطبيق "سيري" للمساعدة على هاتف آيفون كلمة سوريا وقام بالبحث عنها على شبكة الانترنت.

وعندما توقف الوزير لعدة ثوان قام "سيري" بالإعلان عن نتائج بحثه على شبكة الانترنت عن معلومات تتعلق بالقوات المسلحة السورية فتعالت ضحكات أعضاء المجلس الحاضرين.

وقام الوزير بالاعتذار لرئيس المجلس والأعضاء قائلا إنه "لأمر نادر أن يقاطعك هاتفك الشخصي!".

المصدر : رويترز
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