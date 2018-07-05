دراسة: 60 جرامًا من المكسرات يوميًا تحارب العقم لدى الرجال

أفادت دراسة إسبانية أن إدراج المكسرات ضمن النظام الغذائي اليومي يحسن بشكل كبير من خصوبة الرجال ويحارب العقم عبر تحسين جودة ووظيفة الحيوانات المنوية.

وتابع باحثون من جامعة روفيرا إي فيرجيلي بإسبانيا 119 شابًا تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا لمدة 14 أسبوعًا.

وقسم فريق البحث الشباب إلى مجموعتين، تناولت الأولى النمط الغذائي المعتاد بالإضافة إلى 60 جرامًا يوميًا من مكسرات اللوز والبندق والجوز، فيما لم تتناول المجموعة الثانية المكسرات.

واكتشف الفريق أن المكسرات أحدثت تغيرات جزيئية إيجابية في السائل المنوي للمشاركين، ساعدت على تحسين جودة ووظيفة الحيوانات المنوية، مقارنة مع المجموعة التي لم تتناول المكسرات.

وسجلت المجموعة التي تناولت المكسرات أيضًا انخفاضًا ملحوظًا في مستويات تفتيت الحمض النووي للحيوانات المنوية، وهو عامل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعقم عند الذكور.

وعن السبب في ذلك، كشفت الدراسة أن مجموعة الجوز غنية بعناصر غذائية أبرزها الأحماض الدهنية "أوميجا3" ومضادات الأكسدة مثل فيتاميني سي وإي والزنك، إضافة إلى حمض الفوليك.

وقال الدكتور ألبرت سالاس-هويتوس قائد فريق البحث إن نتائج الدراسة "تبرز الدور الذي يلعبه تناول المكسرات في تعزيز جودة الحيوانات المنوية للرجال، وتعكس الحاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث حول فوائدها في محاربة العقم لديهم".

وكشفت دراسة سابقة أن تناول الجوز (أو عين الجمل) بانتظام يمكن أن يساعد على تحسين خصوبة الرجال عبر تحسين نوعية الحيوانات المنوية.

كما أجريت دراسات متعددة للبحث عن وسائل لتحسين خصوبة الرجال، على خلفية الانخفاض العام في كمية ونوعية الحيوانات المنوية البشرية، وخاصة في البلدان الصناعية بسبب التلوث، والتدخين، واتجاهات النظم الغذائية الحديثة.