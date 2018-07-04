شاهد: وزير داخلية إيطاليا في مسبح فيلا أحد زعماء المافيا

ارتدى وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني زي السباحة الثلاثاء، وغطس في حمام سباحة بفيلا في توسكاني الإيطالية صودرت من أحد زعماء المافيا.

وصودرت الفيلا من أحد زعماء العصابة في صقلية عام 2007 بعد 24 عامًا من الإجراءات القانونية وتم تحويلها إلى منتجع.

ولطالما حاول المدعون ضد المافيا مكافحة الجريمة المنظمة بتجريد رجال العصابات من الممتلكات غير المشروعة ومنها المنازل والفنادق والمزارع والمطاعم.

ويتخذ حزب سالفيني، حزب الرابطة، موقفًا متشددًا من الجريمة لكن قضايا الجريمة المنظمة كانت غائبة إلى حد كبير عن حملته الانتخابية هذا العام.

وأشار سالفيني إلى تجريد رجال العصابات من الثروة التي حصلوا عليها بشكل غير مشروع، بقوله "علينا ترك هؤلاء الرجال بملابسهم الداخلية."