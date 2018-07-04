شاهد: لماذا تتجه فتيات مصر لتجميد بويضاتهن؟

على نحو متزايد، تفضل النساء في مصر تجميد بويضاتها حتى تتمكن من اختيار توقيت الحمل والولادة، لاسيما مع تقدم السن.

لكن في حين أن الشابات يشعرن بأن هذا يمنحهن المزيد من الحرية للانتظار واختيار الشريك المناسب، هناك مخاوف بين الجيل الأكبر منهن من أن يظللن بدون زواج لفترة طويلة.

قبل ست سنوات، عندما كانت تقترب من الأربعينات من عمرها، قررت طبيبة الأطفال نسرين صبحي تجميد بويضاتها خشية عدم العثور على شريك الحياة المناسب خلال أكثر سنواتها خصوبة.

وتضيف أن هناك ضغوطًا اجتماعية أيضًا لأن النساء في مصر لا يزال يحكم عليهن بشكل منتظم من حيث ما إذا كانت لديهن عائلة وأطفال أم لا.

خضعت نسرين لهذا الإجراء في مركز خصوبة خاص حيث كانت صديقتها وطبيبتها منى أبو الغار تشرف على البرنامج، وفي ذلك الوقت، تراوحت تكلفة الإجراء بين 1500 و2300 دولار أمريكي.

ووفقًا للدكتورة منى، أستاذة أمراض النساء في كلية طب قصر العيني، تم تجميد البويضة لأول مرة في جميع أنحاء العالم منذ ما يقرب من عقد من الزمان، لكنه لم يكن متاحًا إلا في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.

مرضى السرطان سيكونون على الأرجح الأكثر استخدامًا لهذه التكنولوجيا لاستباق الضرر الذي يمكن أن يسببه العلاج الكيميائي للأعضاء التناسلية، وفقًا لمنى. ومع ذلك، تقول إن مجموعة جديدة من النساء يبدين الآن اهتماما بالتكنولوجيا.

وتقول منى إنه لا يوجد موعد انتهاء صلاحية للبويضات المجمدة.

في السياق ذاته، تقول منى إنه حتى المرأة التي وصلت إلى سن انقطاع الطمث لا يزال بإمكانها استخدام بويضاتها المتجمدة للحصول على الحمل لأن احتمال الحمل يعتمد على عمر المرأة في وقت استخراج البويضة من المبيضين. وفي مثل هذه الحالة، يمكن تجهيز الرحم بسهولة لحمل الجنين.

ووفقاً للتعداد الرسمي لعام 2017، فإن مصر لديها ما يقرب من 13.7 مليون شخص بالغ لم يسبق لهم الزواج، بينهم 8.9 مليون من الذكور، 4.7 مليون من الإناث.

وأصبحت العنوسة شائعة وسط نساء الحضر المتعلمات تعليمًا رفيعًا.

وتقول الطبيبة النفسية ألفت علام، إنها تستقبل زيارات كثيرة لنساء غير متزوجات وهن ممزقات بين رغبتهن في تجميد بويضاتهن والضغوط الأسرية للتوافق والالتزام بالأعراف الاجتماعية.

وتلفت ألفت إلى أنهن كن عادة من النساء اللواتي تلقين تعليمًا جيدًا، مشيرة إلى أنهن في منتصف أو أواخر الثلاثينات من العمر.

بالنسبة لنسرين، منحت عملية تجميد البويضة لها الوقت والخيارات، فضلًا عن طمأنتها على مستقبلها كأم.

تزوجت نسرين لمدة ستة أشهر عندما كانت في أواخر العشرينات من عمرها. ومنذ طلاقها، قررت عدم التسرع في أي علاقة مستقبلية.

وتقول إن شخصيات غير مناسبة اقتربت منها ظنًا منها أنها قد تقبلهم لمجرد رغبتها في أن تكون أمًا.

ولكن بسبب التقدم الطبي، فهي ليست تحت أي ضغوط تضطرها لاتخاذ قرار سيء.