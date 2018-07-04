حدث في مثل هذا اليوم: وفاة ماري كوري

– ماري كوري، عالمة فيزياء وكيمياء بولندية المولد، وفرنسية الجنسية.

– أول امرأة تحصل على جائزة نوبل عام 1903 في مجالين مختلفين، الفيزياء والكيمياء.

– اكتشفت مع زوجها بيير كوري عنصري البولونيوم والراديوم.

طورت استعمال الأشعة السينية وأسست نظرية "الفيزياء الذرية"، استحدثت مصطلحًا جديدًا يُدعى "النشاط الإشعاعي".

– اكتشفت مع زوجها بيير كوري مادة البولونيوم سنة 1898، وهي المادة نفسها التي كانت سببا في وفاتها.

– توفيت ماري بينما كانت تعالج من مرض فقر الدم (أنيميا) نجم عن تعرضها الزائد عن الحد للعناصر المشعة.

– أصبحت أول امرأة تعمل كبروفيسور في جامعة السوربون.

– كرّست ماري وقتها وجهدها لمساعدة ضحايا الحرب العالمية الأولى.

– استخدمت جهازا متنقلا للأشعة السينية لمساعدة المصابين في الحرب الأمر مما ساعد في إنقاذ العديد من الأرواح.

– هناك العديد من مراكز الأبحاث العلمية تحمل اسم كوري مثل "معهد كوري" و"جامعة بيير وماري كوري" في باريس.

– توفيت في الرابع من يوليو/ تموز عام 1934.