شاهد: مصري يتحدى قِصر قامته ويمارس رياضة كمال الأجسام

عندما قرر شاب مصري من قصار القامة السعي لتحقيق حلمه في أن يصبح لاعبًا محترفًا في رياضة كمال الأجسام استقبل الناس قراره بالضحكات.

لكن ذلك لم يوهن عزيمة عمرو إبراهيم الذي يعتقد أن الأحلام الكبيرة يمكن أن تتحقق مهما كانت الصعوبات، ولذلك قرر أن يحارب السخرية بالعضلات.

ودخل إبراهيم صالة ألعاب رياضية في مدينة كفر الدوار بشمال مصر وهو في الرابعة عشرة من العمر وفي النهاية نال إعجاب مدربيه وزملائه في الصالة الرياضية المحلية.

لكن رحلة إبراهيم مع هذه الرياضة لم تكن سهلة أبدًا، فقد تعرض للاستبعاد والإهمال من جانب كثير من المدربين بسبب قصر قامته.

والآن بعد أن أصبح في السادسة عشرة من عمره، يعتقد أنه يقف بقدمين ثابتتين على الطريق، ويريد مدربه مساعدته في الحصول على الشكل المثالي.

ويبلغ طول إبراهيم 112 سنتيمترًا ووزنه 40 كيلوغرامًا.

وتتشابه تدريباته إلى حد كبير مع أي لاعب ​​كمال أجسام من متوسطي القامة، لكن مع استخدام أوزان أخف ومساعدة أكبر.

ومع انفتاح شهيته للتحدي، قرر إبراهيم المشاركة في مسابقة قادمة في الإسكندرية ضد فئات من أوزان أثقل، مع أشخاص لا يعانون من قصر القامة أو التقزم.

وإبراهيم طالب في المرحلة الثانوية ويقضي حاليًا عطلته الصيفية في التدريبات الرياضية في صالة الألعاب ويساعد والده في متجره القريب.

لكنه يتدرب يوميًا على مدار العام بعد ساعات الدراسة ويتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتينات.

واحتضن مصطفى عزب، مدرب إبراهيم الشخصي، لاعب كمال الأجسام الشاب بعد أن أوشك على التخلي عن حلمه. ويريد أن يصبح إبراهيم نموذجًا يحتذى لجميع الشباب الذين يعانون من نفس الحالة.

ويشكو الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من التقزم، من الإهمال وتخلي الحكومة عنهم، وخاصة الرياضيين.