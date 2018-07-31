شاهد: سيارات الأجرة "الذكية" تغزو العاصمة الصومالية

لم تكن العاصمة الصومالية مقديشو، تعرف سيارات الأجرة الذكية لأشهر طويلة بسبب الحروب والمشاكل السياسية، التي أنهكت البلاد على مدى العقدين الماضيين.

لكن الحال تغيرت الآن، بعدما أصبح إيجاد سيارة أجرة أمرًا سهلًا، بكبسة زر من خلال التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة.

خدمة "طويي"

خدمة "طويى" (معناها بالعربية "تيسير")، التي توفرها شركة محلية، باتت وسيلة بسيطة وسهلة لاختيار سيارة الأجرة وفق رغبات الزبائن، عن طريق تنزيل التطبيق المتوفر حاليًا في الهواتف الذكية .

دخول تطبيق التاكسي الذكي للعاصمة، يعني تضييق الخناق مجددًا على خدمات التاكسي التقليدي، الذي كاد أن يخسر السوق مع ظهور عربات التوك توك وانتشارها بكثافة في عموم البلاد .

الإحصائيات تشير إلى أن نحو 7 آلاف مواطن، بدأوا في استخدام خدمة "طويى"، التي لا تزال في شهرها الثاني .

يعمل التطبيق مثل تطبيقات النقل الذكية الأخرى حول العالم، مثل تطبيقي "أوبر"، و"كريم" الأشهر على مستوى الوطن العربي على الأقل .

وتعد شركة "طويى" أول شركة محلية، توفر خدمة تاكسي الذكي في البلاد، حيث تنفذ يوميًا 500 خدمة في جميع أحياء العاصمة مقديشو.

رغبة المواطنين

جوري عبدي عنشور، المسؤول التنفيذي لشركة طويى، قال إن فكرة توفير هذه الخدمة جاءت لتلبية رغبات المواطنين بتوفير خدمات سيارات الأجرة المتطورة، وبطريقة سهلة تواكب أحدث التقنيات المعمولة في العالم .

تتنوع السيارات التي توفرها شركة طويى للمواطنين، ما بين سيارة صغيرة لأربعة أشخاص بكلفة 0.5 دولار للكيلومتر الواحد، وسيارة عائلية تتسع لـ 8 أفراد بكلفة 0.8 دولار للكيلومتر، إلى جانب سيارة خاصة بكلفة 0.65 دولار .

حسب جوري، استقطبت خدمة تاكسي "طويى" التي تقتصر فقط على العاصمة مقديشو في مرحلته الأولى آلاف المعجبين، الذين هم بحاجة لاستخدام التاكسي الذكي، الذي يتوافق مع متطلبات السوق، بأسعار قليلة تناسب الزبائن .

كذلك، يعرض التطبيق معلومات السائق وهويته، إلى جانب عرض خريطة توضح الشوارع الرئيسة، والأماكن العامة التي يرغب المستخدم في الوصول إليها .

تخوف أمني