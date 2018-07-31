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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: أوباما يفاجئ قدامى المحاربين في مخبز

31/7/2018

قام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع صديقه ونائبه السابق جو بايدن بزيارة مفاجئة، الاثنين، إلى مخبز "دوغ تاغ" في العاصمة واشنطن، والذي يدعم المحاربين القدامى.

وأظهرت مقاطع الفيديو نشرها المخبز المذكور على صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، أوباما وبايدن وقد طلبا طعام الغداء، ثم ألقى الرئيس أوباما خطابًا أمام عمال المخبز.

ووفقا لموقع مخبز "Dog Tag Bakery"، أظهر الضيفان الدعم للمحاربين القدامى والعائلات العسكرية ومقدمي الرعاية العسكرية، وتمكين قدامى المحاربين الذين يعانون من "إعاقات مرتبطة بالخدمة".

المصدر : رويترز
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