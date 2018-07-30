فيسبوك يساعد في التعرف على هوية فرنسي فُقدِ منذ 64 عاماً

تعرّفت السلطات الإيطالية على هوية متزلِّج فرنسي اختفى منذ عام 1954 بعد أن قامت الشرطة الإيطالية بنشر تفاصيل تحقيقاتها بهذا الشأن على موقع فيسبوك.

وكان المحققون الإيطاليون قد فقدوا الأمل في التعرّف على صاحب الرفات البشرية التي تم العثور عليها عام 2005 في جبال الألب الإيطالية. وهو الأمر الذي جعلهم، في نهاية المطاف، ينشرون نتائج تحقيقاتهم على فيسبوك، من خلال مشاركتهم لصورة تظهر فيها ممتلكات تعود إلى رجل ثلاثيني ثري يبلغ طوله 175 سنتيمتر تقريباً.

المنشور الذي شاركته الشرطة الإيطالية انتشر بسرعةٍ كبيرة، حتى وصل إلى وسائل الإعلام الفرنسية، التي نشرت بدورها الخبر، فسمعت به ابنة أخ الفقيد، وتواصلت مع شرطة بلادها لتخبرهم بأن الرفات الذي وجدته السلطات الإيطالية قد يعود لعمّها، هينري لو مسان، الذي اختفى منذ 64 عاماً، إثر عاصفةٍ ثلجية ضربت جبال الألب على الحدود السويسرية.

وتم تأكيد ما قالته عائلة لو مسان بعد قيام السلطات بإجراء اختبار الحمض النووي لشقيق هنري البالغ من العمر 94 عاماً.