شاهد: سوبرمان يصطدم بمفاعل نووي

قالت منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) إنها أرسلت طائرة بدون طيارعلى هيئة سوبرمان للاصطدام بمفاعل نووي فرنسي لتسليط الضوء على مخاطر تعرض المنشآت النووية لهجمات خارجية.

وأظهرت لقطات مجسما على هيئة البطل الخارق "سوبرمان" وهو يطير قرب مفاعل نووي إلى أن يرتطم به.

وقالت "غرينبيس" إن الطائرة، التي تحكم فيها أحد نشطاء المنظمة، دخلت منطقة حظر طيران حول مفاعل بوجيه النووي التابع لشركة كهرباء فرنسا قرب مدينة ليون، ثم اصطدمت بجدار مبنى تبريد الوقود المستنفد بالمفاعل.

وتابعت "تسلط هذه الخطوة مرة أخرى الضوء على هشاشة هذا النوع من المباني التي تحتوي على أكبر قدر من النشاط الإشعاعي في المفاعلات النووية".

وتستخدم فرنسا الطاقة النووية لتوليد 75 في المئة من الكهرباء التي تحتاجها في 19 مفاعلا نوويا تشغلها شركة كهرباء فرنسا الحكومية.

وقالت شركة كهرباء فرنسا إن طائرتين بدون طيار حلقتا فوق موقع بوجيه لكن الشرطة الفرنسية اعترضت إحداهما.

وأضافت "وجود هاتين الطائرتين لم يؤثر على سلامة المنشآت" مشيرة إلى أنها ستتقدم بشكوى إلى الشرطة.

وتأتي خطوة غرينبيس بعد سلسلة من محاولات المنظمة اختراق المفاعلات النووية الفرنسية التي تقول إنها معرضة لهجوم خارجي خاصة أحواض الوقود المستنفد.

وتقول المنظمة إن مباني الوقود المستنفد لم تصمم للصمود في وجه هجمات خارجية وهي الحلقة الأضعف في المفاعلات النووية الفرنسية.

وقال يانيك روسليه وهو كبير النشطاء النوويين في المنظمة بفرنسا "ينبغي تحويل أحواض الوقود المستنفد إلى خنادق لجعل المفاعلات النووية أكثر أمانا".

لكن شركة كهرباء فرنسا ذكرت أن أحواض الوقود المستنفد متينة ومصممة للصمود أمام الكوارث الطبيعية والحوادث.

ونجح نشطاء من غرينبيس في اجتياز حاجزين أمنيين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأطلقوا الألعاب النارية فوق مفاعل نووي تابع لشركة كهرباء فرنسا.

وفي فبراير/ شباط، قضت محكمة فرنسية بسجن عدد من نشطاء غرينبيس مع وقف التنفيذ كما أمرت المنظمة بدفع غرامة وتعويض لشركة كهرباء فرنسا قدره 50 ألف يورو، أي نحو 58900 دولار.