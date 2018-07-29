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منوعات|فرنسا

شاهد: هواة "يصطادون الأسماك" في شوارع باريس

29/7/2018

يقف فريد ميسنيه بالقرب من شارع مزدحم في العاصمة الفرنسية باريس بينما يجول بخاطره بعيدًا عن الزحف العمراني للمدينة وهو يلقي بصنارة صيد في مياه قناة سان مارتن.

وعلى الرغم من توجه معظم هواة الصيد إلى الأنهار والبحيرات في الريف الفرنسي فإن جيلًا جديدًا من محبي الصيد صار يجد ضالته في القنوات المائية بالمدينة.

ويحمل محبو "الصيد في الشوارع" أدوات بسيطة عبارة عن صنارة وصندوق للطعم ويتخذون مواقع لهم على الجسور والأرصفة.

وبعد ساعات من الوقوف للصيد في مياه القناة، لا يصطاد ميسنيه، الذي أسس جمعية لمحبي الصيد في الشوارع، الكثير من الأسماك.

لكنه يقول "الصيد في الشوارع يعني الصيد أمام منزلك. لست مضطرًا للصيد في الريف فحسب. تُعنى الحركة باستعادة المدينة ونهر السين والقنوات المائية".

ويعيد الصيادون الأسماك إلى المياه ويحتفظون فحسب بصورة لما اصطادوه.

وقال ميسنيه "نحن الآن في قلب المدينة لكنني عندما اصطاد في الشارع أصبح في عالم آخر".

المصدر : رويترز
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