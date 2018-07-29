شاهد: جزائريات يتعلمن التصويب مع تزايد الاهتمام بالصيد

توجه أب وابنته إلى مسابقة للتصويب على الأهداف في جبال جرجرة بالجزائر هذا العام، حيث تحلت بعض النساء بالشجاعة للمشاركة في هذا النشاط الذي يهيمن عليه الرجال.

ويقول الصياد حمداوي أكلي، إن مسابقة هذا العام لها خصوصيتها لأنه توجه إليها مع ابنته الشابة ودربها حيث شاركت في المسابقة.

وقال "أعلمها ما أستطيع، وإذا كانت تريد الاستمرار فالأمر متروك لها".

وكانت سارة أكلي واحدة من ثلاث نساء شاركن في المسابقة التي تم تنظيمها قبل موسم الصيد. وتأمل في أن تصبح صيادة مثل والدها وتشترك معه في رحلات الصيد.

من جانبها قالت المشاركة في المسابقة سعاد لوكال "أنا أشجع النساء على ألا يتوقفن عند ما يمثل عملا خاصا بالرجال. إنها رياضة… إنها تجربة رائعة وأتمنى أن تقوم بها جمعيات أخرى".

وعلى الرغم من أن مشاركة المرأة كانت ضئيلة بين إجمالي المشاركين البالغ عددهم 190، إلا أنهن تلقين التأييد والتشجيع من الكثيرين.

ومن بين هؤلاء الصياد جمال أيت علي الذي يعتقد أن اهتمام المرأة بهذا النشاط هو علامة على أن القيود المفروضة على النساء تزول.

وأضاف "هي علامة على تفتح العقول وإزالة القيود في المجتمع. أتمنى أن تكون هذه نهاية المحظورات. فلم لا (تستطيع) النساء (ممارسة مثل هذه الرياضات)؟"

ووصفت رئيسة لجنة التحكيم تشجيع رجل لابنته في المسابقة بأنه شيء "استثنائي". وأضافت "علينا تشجيع النساء".

وقالت مليكة معطوب "علينا تشجيع النساء. في بلادنا يعتبر هذا المجال خاصا بالرجال. إنه لأمر رائع عندما أرى نساء يجرؤن على ممارسة هذه الرياضة…"

تم تسليم الشابات ميداليات وشهادات تقدير في نهاية المسابقة. وحملت الشابات جوائزهن بفخر ووقفن لالتقاط الصور.