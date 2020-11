ضبط أول راقص "كيكي" بمصر وتغريمه 60 دولارًا

أعلنت الداخلية المصرية، السبت، تغريم أحد المواطنين شرقي القاهرة 60 دولارا جراء أداء رقصة "كيكي".

وانتشرت مؤخرا تلك الرقصة إثر أغنية "In My Feelings" للمغني الكندي دريك، وهو يردد لمحبوبته وهي ترقص مقطع "?kiki do you love me"، لكن سرعان ما ظهر تحدٍ تحت اسم "كيكي" بمنصات التواصل، عبر بث مقاطع توضح نزول الشخص من سيارته التي تتحرك ببطء والرقص إلى جانبها على هذا المقطع.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه تم ضبط أحد الأشخاص إثر "قيامه ببث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حال ترجله خارج السيارة أثناء سيرها، وأداء حركات استعراضية معرضا حياة المواطنين للخطر".

وأشارت إلى أنه جرى "تحديد قائد السيارة المشار إليها بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاؤه، وأقر بملكيته للسيارة وارتكابه الواقعة".

وأوضحت أنه "بالعرض على النيابة المختصة، قررت تغريم المخالف مبلغ 1050 جنيها (60 دولارا)، حيث قام بسداد الغرامة المستحقة وأخلي سبيله بالضمان الشخصي".

وحذرت الداخلية المصرية، في بيان رسمي، المواطنين من خوض "تحدي كيكي" بتطبيق أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية عليهم، لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، إضافة إلى انتهاك الآداب العامة.