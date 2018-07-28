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دودتان سوف تغيران معظم نظريات الحياة خارج كوكب الأرض

آلية التكيف التي أظهرتها الدودتان ستكون ذات أهمية كبيرة في علوم مثل علم الأحياء البيولوجي وعلم الأحياء الفضائية- صورة أرشيفية
آلية التكيف التي أظهرتها الدودتان ستكون ذات أهمية كبيرة في علوم مثل علم الأحياء البيولوجي وعلم الأحياء الفضائية- صورة أرشيفية
28/7/2018

بعد أن بقيتا متجمدتين لآلاف السنين، عادت دودتان للحياة خلال تجربة على عينة متجمدة من التربة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

وتعود الدودتان إلى عينة من التربة أخذت من سيبيريا في روسيا إلى مختبر تابع لمعهد علوم التربة في العاصمة موسكو، وتحتوي على 300 دودة متجمدة.

وقال موقع "سايبرين تايمز" الروسي، إن إحدى الدودتين يعتقد أنها متجمدة منذ حوالي 32 ألف عام، والأخرى منذ 42 ألف عام.

وأشار الموقع إلى أنه بعد أن ذابت التربة التي كانت الدودتان متجمدتين بها، أظهرتا علامات على الحياة، وبدأتا في الحركة، وتناول الطعام.

ولفت إلى أن آلية التكيف التي أظهرتها الدودتان، ستكون ذات أهمية كبيرة في علوم مثل علم الأحياء البيولوجي وعلم الأحياء الفضائية.

ومن المتوقع أن تغير الآلية التي عادت بها الدودتان للحياة، معظم النظريات الحالية المتعلقة بالحياة خارج الكرة الأرضية.

وفي حال استمرار التغير المناخي، وتسببه في ذوبان الجليد في مناطق عديدة، يتوقع العلماء أن تعود العديد من الأحياء الشبيهة للحياة.

المصدر : الأناضول
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