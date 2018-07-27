شاهد: معرض يعيدك إلى" الزمن الجميل " في مصر

في معرض فن الحياة اليومية في القاهرة تأخذك المشاعر بعيدا وأنت تشاهد رغيف الخبز البلدي وتتنسم عطر صابونة الماضي الجميل وتسير في رحلة ذكريات عبر "التذكرة العتيقة" للأتوبيس.

وعلى مرّ الزمان، ترسخ الكثير من الخصائص والسمات في ثقافة مصر وأصبحت حكرا عليها وحدها تقريبا، وانتقلت هذه الخصائص والسمات إلى جدران وأرفف معرض نظمه بعض الشباب تحت اسم (كايروبوليتان ) في وسط القاهرة.

ويتم في هذا المعرض تقديم قطع فنية تشرح وتوضح المعنى الأعمق والرمز خلف أشياء كانت مستخدمة في الماضي وارتباطها بزمن يعتبره بعض المصريين " زمنا جميلا".

ويعيش في القاهرة حاليا، أكثر من 18 مليون نسمة، وتشتهر بشوارعها المزدحمة بالسيارات والمارّة والضوضاء، ويعتبر المعرض فرصة للتعرف على الحياة في الماضي القريب، بعيدا عن صخب المدينة التي ازداد عدد سكانها بصورة كبيرة.

واختار أحمد حفناوي، مؤسس المعرض، العناصر والمواد التي تعتبر مميزة للحياة اليومية في المدينة الضخمة، وقال إن الفكرة تكمن في الحفاظ على الأيقونات المنسية المميزة للقاهرة مثلها مثل المدن العالمية، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على السمات الخاصة بمدينة القاهرة.

ومن الأشياء التي يمكن العثور عليها في المعرض حافظة أقلام رصاص مصممة لتشبه الخبز "البلدي" أو الخبز البيتي المصري، ودفاتر (كراسات) بأغلفة تحمل صور تذاكر الحافلات القديمة.

ويمكن للمتسوقين أيضاً شراء صندوق مناديل يشبه الطوب الأحمر التقليدي المستخدم في بناء غالبية المنازل في مصر، أو الشموع المصنوعة على هيئة الموازين المستخدمة في كل محلات البقالة في البلاد.

وتقول نيللي الشرقاوي وهي مديرة إبداعية في المعرض، إن فكرة المعرض تقوم على استقطاب المواهب الفنية لعرض أفكارها المبتكرة في النماذج، وبطريقة يمكن أن تجتذب الزوار.

ولن يكتفي المؤسسون بما وصلوا إليه لكنهم يهدفون إلى تطوير وتوسيع نطاق أفكارهم، والحفاظ على طابع مصر بشكل أكبر من ذلك.