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شاهد: روسي مبتور الأطراف الأربعة يسجل رقما قياسيا بالغوص 30 مترا

27/7/2018

تمكن غواص روسي مبتورة أطرافه الأربعة من الغطس على عمق 30 مترا في المياه المفتوحة للبحر الأسود ليحتل بذلك مكانا في الموسوعة الروسية للأرقام القياسية.

وكان دميتري بافلينكو فقد كل أطرافه في انفجار لغم أرضي حين كان يخدم في الجيش السوفيتي في سن التاسعة عشرة. وغطس بافلينكو قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، الخميس، وسجل باسمه رقما قياسيا بوصفه الغواص مبتور الأطراف الذي غطس منفردا على أكبر عمق في المياه المفتوحة.

وشاهد عملية الغطس، التي استغرقت 15 دقيقة، مراقبو الموسوعة الروسية للأرقام القياسية الذين ظلوا على متن قارب بيما كان بافلينكو يغطس مرتديا معدات الغطس. وقاموا بقياس العمق مستخدمين حبلا.

ورغم أن المياه دافئة على السطح إلا أن درجة حرارتها في الأعماق تصل إلى 11 درجة مئوية كما تقل الرؤية.

وقال بافلينكوف: "أستطيع أن أقول Yنني رفعت مستوى طموحي وأنني أنجزت أكثر مما كان بوسعي أن أحققه على الإطلاق… وسعت آفاقي وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي".

وكان برفقة بافلينكو غطاسون آخرون بينهم دميتري كنيازيف مدرب الغطس في المياه المفتوحة والذي ساعد في تنظيم الحدث. 

المصدر : رويترز
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