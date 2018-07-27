البث الحي
منوعات

تعرف على أضرار النوم أمام المروحة

خبير يحذر من أضرار صحية للنوم أمام المروحة
خبير يحذر من أضرار صحية للنوم أمام المروحة
27/7/2018

حذّر خبير بريطاني من الأضرار والتبعات الصحية التي من الممكن أن يسببها النوم أمام المروحة، وإن كانت تلطف حرارة الجو خلال فصل الصيف الحارّ.

وأشار خبير النوم "مارك ريديك" إلى أن تشغيل المروحة يؤدي إلى إثارة الغبار في الغرفة، كما أنه يخفض درجة الحرارة إلى مستويات قد تكون مضرّة حسب صحيفة (مترو) البريطانية.

وأوضح ريديك أن النوم أمام المروحة قد يحدث مشكلات مختلفة، مثل الحساسية والربو والتهاب العضلات والجيوب الأنفية، فضلًا عن ذلك، تنذر المروحة بحصول جفاف للجلد أو العين.

ويقول خبراء في الصحة، إن درجة الحرارة المثالية والمريحة لمكان نوم الإنسان تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، إذ يجد الناس صعوبة في النوم مع ارتفاع درجة الحرارة بسبب التعرق.

وينصح الخبير، الأشخاص الذين يفضلون تشغيل المروحة أثناء النوم بأن يضعوا أمامها عددا من عبوات المياه المتجمدة والمخلوطة بالملح.

وفضلا عن ذلك، ينصح خبير النوم البريطاني، مستخدمي المروحة بالنوم على فراش من القطن، وارتداء ملابس واسعة، وشرب كمية كافية من المياه، والابتعاد عن تناول الكافيين والكحول.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)