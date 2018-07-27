تعرف على أضرار النوم أمام المروحة

حذّر خبير بريطاني من الأضرار والتبعات الصحية التي من الممكن أن يسببها النوم أمام المروحة، وإن كانت تلطف حرارة الجو خلال فصل الصيف الحارّ.

وأشار خبير النوم "مارك ريديك" إلى أن تشغيل المروحة يؤدي إلى إثارة الغبار في الغرفة، كما أنه يخفض درجة الحرارة إلى مستويات قد تكون مضرّة حسب صحيفة (مترو) البريطانية.

وأوضح ريديك أن النوم أمام المروحة قد يحدث مشكلات مختلفة، مثل الحساسية والربو والتهاب العضلات والجيوب الأنفية، فضلًا عن ذلك، تنذر المروحة بحصول جفاف للجلد أو العين.

ويقول خبراء في الصحة، إن درجة الحرارة المثالية والمريحة لمكان نوم الإنسان تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، إذ يجد الناس صعوبة في النوم مع ارتفاع درجة الحرارة بسبب التعرق.

وينصح الخبير، الأشخاص الذين يفضلون تشغيل المروحة أثناء النوم بأن يضعوا أمامها عددا من عبوات المياه المتجمدة والمخلوطة بالملح.

وفضلا عن ذلك، ينصح خبير النوم البريطاني، مستخدمي المروحة بالنوم على فراش من القطن، وارتداء ملابس واسعة، وشرب كمية كافية من المياه، والابتعاد عن تناول الكافيين والكحول.