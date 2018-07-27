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العالم يترقب أطول خسوف للقمر في القرن 21

مراحل خسوف القمر - أرشيفية
مراحل خسوف القمر - أرشيفية
27/7/2018

يطل قمر دام في السماء الليلة في معظم أنحاء العالم حينما يتحرك القمر نحو ظل الأرض في أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

وتقول إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن الخسوف الكلي سيستغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، لكن سيسبقه وسيليه خسوف جزئي مما يعني أن القمر سيقبع ثلاث ساعات و54 دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض.

وسيكون هذا أطول خسوف كلي للقمر في القرن العشرين حيث لن يحدث خسوف آخر لنفس الفترة الزمنية قبل القرن المقبل، وبالتحديد عام 2123.

وفي أنحاء العالم من تاج محل إلى برج إيفل سيقلب الناس وجوههم في السماء بحثا عن القمر الدامي الذي يظهر باللون البرتقالي أو البني أو القرمزي مع اختراق أشعة الشمس للغلاف الجوي للأرض.

ويحدث الخسوف التام في الساعة 2022 بتوقيت غرينتش ويمكن رؤيته في أوروبا وروسيا وأفريقيا والشرق الأوسط ومعظم أنحاء آسيا وأستراليا، ولكن لن يتسنى مشاهدة الخسوف في أمريكا الشمالية ومعظم أنحاء المحيط الهادي.

ودفع المئات في أستراليا بالفعل مقابل مشاهدة الخسوف من مرصد سيدني قبل شروق الشمس.

وقال آندرو جاكوب، أمين المرصد الواقع بالقرب من جسر ميناء سيدني: "نفدت تذاكر الحدث. لدينا نحو مئتي شخص حجزوا للقدوم ومشاهدته (الخسوف) معنا".

وقال آندرو فابيان، أستاذ علم الفلك بجامعة كمبردج: "يطلق عليه القمر الدامي لأن أشعة الشمس تخترق الغلاف الجوي للأرض في طريقها إلى القمر ويحول الغلاف الجوي للأرض الأشعة إلى اللون الأحمر بالشكل ذاته الذي يصطبغ فيه قرص الشمس باللون الأحمر عند الغروب".

في الوقت نفسه يقترب المريخ من الأرض أكثر مما حدث في عام 2003، لذلك قد يشاهد بعض المتابعين ما يبدو أنه نجم يتراوح لونه بين الأحمر والبرتقالي الذي سيكون في الواقع الكوكب الأحمر (المريخ).

وقال روبرت ماسي، نائب المدير التنفيذي للجمعية الملكية البريطانية لعلماء الفلك: "إنها مصادفة غير مألوفة بالمرة أن يحدث خسوف كامل للقمر بينما يكون المريخ في الجانب المقابل خلال نفس الليلة".

المصدر : رويترز
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