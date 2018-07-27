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الأمن الأردني يضبط أول راقص "كيكي" في المملكة

حمى "تحدي كيكي" العالمي للرقص تجتاح العالم العربي
حمى "تحدي كيكي" العالمي للرقص تجتاح العالم العربي
27/7/2018

أعلنت مديرية الأمن الأردني (الجمعة) ضبط مواطن إثر انتشار مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل وهو يؤدي رقصة "كيكي".

وانتشرت مؤخرًا، تلك الرقصة إثر أغنية "In My Feelings" للمغني الكندي دريك، وهو يردد لمحبوبته وهي ترقص مقطع "?kiki do you love me"، لكن سرعان ما ظهر تحدٍ تحت اسم "كيكي" سريعًا بمنصات التواصل، عبر بث مقاطع توضح نزول الشخص من سيارته التي تتحرك ببطء والرقص إلى جانبها على هذا المقطع.

ونقل الأمن الأردني في بيان (الجمعة)، على لسان مصدر أمني بأن "السائق عرض نفسه والآخرين للخطر أثناء نزوله من مركبته وتركها تسير وحدها بالطريق العام ليؤدي الرقصة".

وأضاف: "تم ضبط السائق ومركبته واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والرادعة بحقه".

وأكد المصدر بأن "إدارة السير بمديرية الأمن العام ستشدد رقابتها على مثل تلك التصرفات والأفعال التي تعرض مرتكبيها والآخرين للخطر سواء على الطرقات أو من خلال رصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

المصدر : الأناضول
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