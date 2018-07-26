شاهد: قنابل موجّهة بالليزر لكبح جماح الحرائق!

لجأت السلطات السويدية إلى أسلوب جديد من أجل إطفاء حرائق الغابات المستمرة، تتمثل في رمي مقاتلات، قنابل موجّهة بالليزر على مناطق يصعب على سيارات الإطفاء وصولها.

وبحسب صحيفة (أفتونبلاديت) السويدية، فإن مقاتلات تابعة للقوات الجوية السويدية، ألقت 12 قنبلة موجّهة بالليزر من طراز (GBU- 49) لإطفاء حرائق قرب بلدة "أرفدالن".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السويدية أندرس بيرسون، للصحيفة، إن القنابل أُلقيت من ارتفاع 3 آلاف متر، وهي تُحدث ضغطًا كبيرًا وتعمل على عزل الأوكسجين بمنطقة معينة، ما يساهم في إطفاء الحريق.

وأكد بيرسون أن التجربة الأولى كانت ناجحة مشيرا إلى إمكانية استخدام الأسلوب الجديد في إطفاء حرائق الغابات في المستقبل.

السويد: حرائق وأضرار بآلاف الدولارات