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شاهد: قنابل موجّهة بالليزر لكبح جماح الحرائق!

26/7/2018

لجأت السلطات السويدية إلى أسلوب جديد من أجل إطفاء حرائق الغابات المستمرة، تتمثل في رمي مقاتلات، قنابل موجّهة بالليزر على مناطق يصعب على سيارات الإطفاء وصولها.

وبحسب صحيفة (أفتونبلاديت) السويدية، فإن مقاتلات تابعة للقوات الجوية السويدية، ألقت 12 قنبلة موجّهة بالليزر من طراز (GBU- 49) لإطفاء حرائق قرب بلدة "أرفدالن".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السويدية أندرس بيرسون، للصحيفة، إن القنابل أُلقيت من ارتفاع 3 آلاف متر، وهي تُحدث ضغطًا كبيرًا وتعمل على عزل الأوكسجين بمنطقة معينة، ما يساهم في إطفاء الحريق.

وأكد بيرسون أن التجربة الأولى كانت ناجحة مشيرا إلى إمكانية استخدام الأسلوب الجديد في إطفاء حرائق الغابات في المستقبل.

السويد: حرائق وأضرار بآلاف الدولارات
  • إدارة الدفاع المدني السويدية أعلنت في بيان، أن الحرائق قضت على 25 ألف هكتار من الغابات خلال أسبوع.
  • أشارت إدارة الدفاع المدني إلى أن قيمة الأضرار الناجمة عن الحرائق بلغت حوالي 900 مليون كرون سويدي (حوالي 103 ملايين دولار).
  • الحرائق اندلعت في 83 نقطة، وهي متواصلة في 20 نقطة، وتشارك فرقًا خاصة من دول أوربية في عمليات الإطفاء بالسويد التي تعيش واحدة من الفترات الأكثر جفافا في تاريخها.
  • حظرت السلطات السويدية النزهات والشواء في عموم البلاد حتى 30 أغسطس/آب القادم وسيتم محاكمة المخالفين بالسجن مدة عامين.
المصدر : الأناضول
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