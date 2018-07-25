وزراء خارجية أمريكيون يشاركون بالتمثيل في مسلسل تلفزيوني

يشارك وزراء الخارجية الأمريكيون السابقون، كولن بأول وهيلاري كلينتون ومادلين اولبرايت، في أدوار بالمسلسل التليفزيوني السياسي "مدام سكريتري" في أكتوبر المقبل.

وقالت شبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية الأمريكية يوم الثلاثاء إن وزراء الخارجية السابقين سيشاركون في أدوار شرفية بالمسلسل التلفزيوني السياسي ( مدام سكريتري) خلال أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وصوّر الوزراء الثلاثة الحلقة التي تذاع في الموسم الخامس الذي تبدأ إذاعته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت باربرا هال المنتجة التنفيذية للمسلسل في بيان، يسعدنا أن نستمع لهم ونتحاور معهم أمام وخلف الكاميرات.

ويقوم المسلسل حول شخصية وزيرة الخارجية " إليزابيث مكورد" وجهودها لتحقيق التوازن الصعب بين عملها الدبلوماسي وشؤونها الشخصية والعائلية.

وبدأ العرض في عام 2014 بعد عام من ترك كلينتون منصبها بوزارة الخارجية بعد أربعة أعوام.

وفي عام 2015 أعلنت كلينتون عزمها الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي في عام 2016 لكنها خسرت أمام الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترمب.

أما مادلين أولبرايت فهي أول امرأة تتولى وزارة الخارجية بالولايات المتحدة وقد عملت تحت رئاسة بيل كلينتون.

وتولى كولن باول وزارة الخارجية في عهد الرئيس جورج بوش الابن وكان أول وزير خارجية أسود يشغل ذلك المنصب.