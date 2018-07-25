البث الحي
منوعات

وزراء خارجية أمريكيون يشاركون بالتمثيل في مسلسل تلفزيوني

هيلاري كلينتون ( يسار) كولن بأول(وسط) ومادلين أولبرايت( يمين )
هيلاري كلينتون ( يسار) كولن بأول(وسط) ومادلين أولبرايت( يمين )
25/7/2018

يشارك وزراء الخارجية الأمريكيون السابقون، كولن بأول وهيلاري كلينتون ومادلين اولبرايت، في أدوار بالمسلسل التليفزيوني السياسي "مدام سكريتري" في أكتوبر المقبل.

وقالت شبكة (سي.بي.إس) التلفزيونية الأمريكية يوم الثلاثاء إن وزراء الخارجية السابقين سيشاركون في أدوار شرفية بالمسلسل التلفزيوني السياسي ( مدام سكريتري) خلال أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وصوّر الوزراء الثلاثة الحلقة التي تذاع في الموسم الخامس الذي تبدأ إذاعته في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت باربرا هال المنتجة التنفيذية للمسلسل في بيان، يسعدنا أن نستمع لهم ونتحاور معهم أمام وخلف الكاميرات.

ويقوم المسلسل حول شخصية وزيرة الخارجية " إليزابيث مكورد" وجهودها لتحقيق التوازن الصعب بين عملها الدبلوماسي وشؤونها الشخصية والعائلية.

وبدأ العرض في عام 2014 بعد عام من ترك كلينتون منصبها بوزارة الخارجية بعد أربعة أعوام.

وفي عام 2015 أعلنت كلينتون عزمها الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي في عام 2016 لكنها خسرت أمام الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترمب.

أما مادلين أولبرايت فهي أول امرأة تتولى وزارة الخارجية بالولايات المتحدة وقد عملت تحت رئاسة بيل كلينتون.

وتولى كولن باول وزارة الخارجية في عهد الرئيس جورج بوش الابن وكان أول وزير خارجية أسود يشغل ذلك المنصب.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)