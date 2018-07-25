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شاهد: بلغاري يدخل غينيس بالسباحة مكبلا داخل كيس

25/7/2018

دخل مدرب السباحة والمنقذ والمغامر البلغاري يان بيتكوف موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية بعد السباحة ويداه وقدماه مكبلة وهو داخل كيس يغطيه بالكامل.

وسبح بيتكوف (64 عامًا)، مسافة 3380 مترًا في بحيرة أوهريد في مقدونيا وحطم الرقم القياسي للصياد الهندي غوبال خارفي الذي سبح في عام 2013 مسافة 3071 مترًا في المحيط الهندي لكن ليس داخل كيس.

ودخل السباح البلغاري موسوعة غينيس مرة من قبل في عام 2013 بالسباحة مسافة 2030 مترًا، لكنه احتفظ بالرقم القياسي لثلاثة أشهر فقط حتى تغلب عليه خارفي.

وقال بيتكوف قبل أحدث محاولاته إنه يعتزم السباحة مسافة 3.5 كيلومترًا، وكان مراقبون من غينيس موجودين لمتابعة مغامرته التي نظمها الصليب الأحمر وأندية للرياضات المائية في أوهريد وبيتريتش.

وسبح بيتكوف لثلاث ساعات وهو يشق الماء بقدميه ووجهه إلى الأعلى حتى وصل إلى شاطئ بلدة أوهريد القديمة.

المصدر : رويترز
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