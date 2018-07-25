الجمعة المقبل يشهد أطول خسوف قمري في القرن 21

سيشهد العالم، نهاية هذا الأسبوع، الخسوف الكلّي الأطول للقمر في القرن الحالي.

وبحسب موقع سكاي إرث فإن مدة حدوث هذه الظاهرة ستبلغ ساعةً و43 دقيقة.

وأضاف سكاي إرث أن دول شرق أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا بحصة الأسد في مشاهدة هذه الظاهرة الكونية بشكلٍ كلّي لا جزئي، ولأطول فترة ممكنة، فالخسوف سيبدأ في الساعة 9:24 مساءً من يوم الجمعة وسينتهي في تمام الساعة 1:19 صباحاً من يوم السبت.

وأشار إلى أن الخسوف يحدث في الليلة التي ستمر فيها الكرة الأرضية بين الشمس وكوكب المريخ، والتي ستكون فيها الأرض في أبعد نقطة لها عن الشمس، والقمر في أبعد نقطة له عن الأرض.

وأوضح سكاي إرث أن هذه اللية ستشهد تكوِّن ظاهرة القمر الدموي أو القمر الأحمر، وهي الظاهرة التي تحدث بسبب حجب ظل كوكب الأرض –الذي سيكون في أقصى حالاته- لأشعة الشمس عن القمر، ما سيؤدي إلى قيام القمر بعكس ألوان كوكب المريخ الحمراء، التي ستكسبه بدورها طلةً دمويّة.

ويذكر أن أطول خسوف قمر كلّي في القرن العشرين حدث في عام 2000، حيث استمرّ الخسوف لمدة ساعة و46 دقيقة.