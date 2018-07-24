شاهد: تجهيز "فتية الكهف" لترسيمهم رهبانا بوذيين في تايلاند

حضر أحد عشر من الأولاد الذين حوصروا في كهف تايلاندي ومدربهم مراسم احتفال بوذي في معبد ماي ساي اليوم الثلاثاء استعدادا لترسيمهم ضمن سلك الرهبنة البوذية.

وقال بارشون براتساكول، حاكم مقاطعة شيانغ راي، إن الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة سيتم ترسيمهم ليصبحوا مترهبنين مبتدئين، في حين سيتم ترسيم المدرب البالغ من العمر 25 عاما كراهب.

أما العضو الثاني عشر في الفريق الذي كان محاصرا في الكهف فلم يشارك في المراسم لأنه ليس بوذيا.

ويقام احتفال الترسيم الأربعاء في معبد آخر على قمة شيانغ راي.

وخرج الأولاد الاثني عشر ومدربهم من المستشفى الأربعاء الماضي، بعد أكثر من أسبوع من إنقاذهم من كهف غمرته الفيضانات.

وحوصر الفتيان في الكهف منذ 23 يونيو/حزيران وحتى 10 يوليو/تموز حيث تم إخراجهم من الكهف في مهمة إنقاذ جريئة تابعها العالم بأسره.