الإمارات: ضبط 3 من المشاهير لرقصهم "كيكي"

أعلنت النيابة العامة في إمارة أبو ظبي بالإمارات أنها أمرت بـ"ضبط وإحضار" ثلاثة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديوهات تظهر مشاركتهم في تحدي "رقصة كيكي".

وأشارت النيابة إلى أن هذا السلوك "يعتبر مخالفًا لقيم دولة الإمارات"، ولم تعلن النيابة العامة في بيانها عن أسماء الشخصيات الثلاث.

وجاء في البيان أن "المشارك في هذا التحدي يقوم بالنزول من السيارة أثناء سيرها وترك الباب مفتوحا والرقص على الطريق العام بجوار السيارة، ما يشكل خطرًا على الشخص نفسه والآخرين من مستخدمي الطريق، إضافة إلى كون هذا السلوك مخالفًا لقيم مجتمع دولة الإمارات ويشكل إخلالًا بالآداب العامة".

وبحسب البيان، فإن الموقوفين سيخضعون للتحقيق "بتهمة تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، والإخلال بالآداب العامة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لممارسات لا تتوافق مع قيم وتقاليد المجتمع".

وأكدت النيابة العامة أن المشاركة في هذا التحدي "يشكل جريمة معاقب عليها قانونًا. وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين".

تصدر هاشتاج #كيكي تويتر في عدة بلدان عربية قبل أيام ليصبح الأكثر تفاعلًا بين الشباب، وذلك في تحدٍ عالمي للرقص شارك فيه مشاهير ونجوم العالم، على أنغام أغنية "In My Feelings" العالمية لمغني الراب الكندي "دريك"، والتي تتحدث عن الاسم ذاته "KIKI".

ويقوم التحدي على خروج أشخاص من سيارة تسير ببطء والرقص بخطوات متوافقة مع كلمات الأغنية في مكان عام.

وانتشر تحدي كيكي بشكل جنوني في العالم العربي وسط تحذيرات أمنية، وتناقلت المواقع لقطات تكشف خطورة التحدي على حياة الفرد، وتداولت تسجيلات مصورة لسقوط أشخاص أرضًا أثناء التحدي.