ما هو تحدي "كيكي" المتصدر بتويتر في مصر والسعودية؟!

تصدر هاشتاج #كيكي تويتر في مصر والسعودية قبل أيام ليصبح الأكثر تفاعلًا بين الشباب، وذلك في تحدٍ عالمي للرقص اجتاح بلدانًا عربية، على أنغام أغنية عالمية تتحدث عن الاسم ذاته "KIKI".

ما هي قصة "كيكي"؟

"كيكي هل تحبيني؟ هل تركبين معي السيارة؟ قولي إنك لن تمري بجانبي وتتركيني" هذه بعض كلمات أغنية "In My Feelings" التي قدمها مغني الراب الكندي "دريك"، قبل أن تتحول قصة "كيكي" إلى تحد عالمي للرقص، شارك فيه مشاهير ونجوم العالم.

واشتهرت أغنية "دريك" وتصدرت ‏قائمة‎ Billboard ‎ لأفضل 100 أغنية‎، ‎بعدما نشر مقدم البرامج الكوميدية "شيغي"، فيديو له عبر حساب " theshiggyshow" بموقع إنستغرام، وهو يرقص بتلقائية على نغماتها، بعد النزول من سيارته.

وقال شيغي لاحقًا "طريقتي في الرقص أعجبت صديقي لاعب كرة القدم الأمريكية أوديل بيكهام فأدى هو أيضًا الرقصة، قبل أن تتحول إلى وسم عالمي"، وتدور فكرة تحدي "كيكي"، حول النزول من السيارة أثناء سيرها والرقص على أنغام أغنية "دريك".

وعبر هاشتاغي #InMyFeelings و #DoTheShiggy، شارك العديد من نجوم ومشاهير العالم في التحدي ومنهم الممثل ويل سميث وهو يؤدي التحدي الراقص من فوق جسر بودابست، والمغنية الامريكية سيارا، ونجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل اللاعب "مارسيلو".

وحققت مقاطع المشاركين حول العالم ملايين المشاهدات وحظيت بشهرة واسعة، وبخاصة رقصة لطبيب أسنان ورقصة لإحدى الجدات، ورقصة عدد من أفراد شرطة بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية الذين شاركوا في التحدي مستخدمين سيارة الشرطة الخاصة بهم.

وتناقلت المواقع لقطات تكشف خطورة التحدي على حياة الفرد، وتداولت تسجيلات مصورة لسقوط أشخاص أرضًا أثناء التحدي، محذرين من خطورة تلك الرقصة التي تصدرت التريند العالمي.

كما وصل التحدي الخطِر إلى العالم العربي عبر هاشتاج #كيكي، وانتشر بشكل جنوني، وشاركت الفنانة المصرية ياسمين رئيس في التحدي لكنها اختارت الرقص على أغنية للفنان محمد فؤاد، كما رقصت الممثلة المصرية دينا الشربيني على أنغام أغنية للمطرب عمرو دياب.

https://www.instagram.com/p/BlhDqyIBXb-/

وشاركت أيضًا الفنانة درة في التحدي ونشرت الفيديو على إنستغرام، وعلقت عليه بقولها "فقط من أجل المرح"، وكذلك الفنانة المعتزلة ريهام أيمن التي شاركت في التحدي عبر إنستغرام، والفنانة علا رشدي التي ظهرت ترقص على إحدى الشواطئ دون سيارة.

أما الفنان الكوميدي أحمد حلمي فاختار أن يشارك في التحدي بطريقة مميزة، فنشر على حسابه بـ"إنستغرام" مقطع من فيلم "عسل أسود" الذي عرض في أواخر 2010، وظهر فيه وهو يركض بصحبة زميله الفنان إدوارد من أجل اللحاق بالأتوبيس، وعلق حلمي موجهًا الشكر لإدوارد الذي نشر الفيديو ليخوض به التحدي ويؤكد أنهم "الأصل".

وانتشرت مقاطع من مصر تحمل حسًا فكاهيًا إذ ظهرت رقصات بجوار الحنطور والتوكتوك، وأعاد البعض نشر رقصة فرقة رضا على أغنية "الأقصر بلدنا" في فيلم "غرام في الكرنك" وهي تشبه التحدي على نحو كبير، وعلق مستخدمون عليها بأن رقصة الكيكي أصلها مصري.

ونقلت صحف ووسائل إعلام مصرية تحذيرات من إمكانية أن تعرض رقصة كيكي أصحابها لغرامات من إدارات المرور، كونها تمثل خطورة على الحياة فضلًا عن أنها تعطل حركة السير، وهو تحذير تلقفته منصات التواصل بسخرية.

ولكن يظل التساؤل قائمًا حول العالم عن شخصية "كيكي" المجهولة، لكن المقربين من دريك يتكهنون بأنها المذيعة "كاشيا كانتي" التي صرح في لقاء معها قبل 5 سنوات بأنه يحبها، وقبل طرح الأغنية بنحو شهرين غردت على تويتر قائلة "لقد فعلها، وضع اسمي في أغنية".

لكن مقطعا آخر من الأغنية قال "كي بي.. هل تحبيني"، جعل التكهنات تتجه إلى الأمريكية "كيانا باربر" التي ارتبط بها دريك في أكتوبر 2017 وأطلقت على نفسها اسم كيكي خلال تغريدة لها على تويتر.