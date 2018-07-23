شاهد: موكب استعراضي لـ 700 سيارة كلاسيكية في باريس

عاد الزمن بباريس إلى الوراء مع مشاركة مئات من السيارات الكلاسيكية في موكب استعراضي جاب شوارع العاصمة الفرنسية.

ففي النسخة الحادية عشرة من موكب "ترافيرسيه دو باريس" أو "الرحلة عبر باريس" قاد سائقون أكثر من 700 سيارة كلاسيكية تراوحت أنواعها بين السيارات المكشوفة والكوبيه، بالإضافة إلى آخرين شاركوا بقيادة دراجات وشاحنات.

وكان من بين المشاركين أليكسيس دو جو، وهو باريسي من هواة اقتناء السيارات، واختار لهذه المناسبة المشاركة بسيارته فورد موستانغ التي أُنتجت عام 1969.

وقال "إنه أمر مثير للاهتمام لأننا لم نعتد رؤية العديد من هذه السيارات الكلاسيكية في وقت واحد".

وأُنتجت جميع السيارات التي شاركت في الموكب قبل 30 عاما على الأقل، وكان بعضها يعود إلى الثلاثينيات من القرن الماضي.

وانطلق الموكب من قلعة فينسينيه على مشارف باريس.

وبعد الانتهاء من الجولة، تجمعت السيارات في متنزه في مدينة ميدون المجاورة من أجل المشاركة في معرض مفتوح ليوم واحد.