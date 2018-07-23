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شاهد: سباق عالمي للحلزونات والجائزة "إبريق خس"

23/7/2018

تجذب بطولة العالم لسباق الحلزونات والتي تقام سنويًا في مقاطعة نورفولك الإنجليزية، سياحًا من مناطق مختلفة.

وشهدت المسابقة العالمية هذا العام مشاركة واسعة، وهي تنظم بشكل سنوي منذ ستينات القرن الماضي في إحدى القرى الواقعة شرقي إنجلترا.

وفي المسابقة، توضع الحلزونات المشاركة على طاولة مستديرة محاطات بشرائط صفراء وبرتقالية وحمراء، ويجب على الحلزون تعدي الشريط الأحمر ليفوز.

والحلزون الفائز يحصل على جائزة عبارة عن إبريق فضة به أوراق خس.

والحلزونات أو "القواقع" هي كائنات رخوية لزجة صغيرة الحجم، ويمتلك الحلزون قدمًا عضلية بطنية واحدة وينتقل بها من مكان لآخر بمساعدة مادة هلامية، وتستخدم الحلزونات قواقعها أو صدفاتها في حماية جسدها الرخوي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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