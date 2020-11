الأمن الأردني يحذر من تحدي رقصة "كيكي"

حذر الأمن الأردني، الاثنين، من تحدي رقصة "كيكي"؛ باعتبارها "مخالفة واضحة وخطرة".

وانتشرت مؤخرا، تلك الرقصة إثر أغنية "In My Feelings" للمغني الكندي دريك، وهو يردد لمحبوبته وهي ترقص مقطعا يقول "?kiki do you love me"، لكن سرعان ما ظهر تحدٍ تحت اسم "كيكي" سريعا بمنصات التواصل، عبر بث مقاطع توضح نزول الشخص من سيارته التي تتحرك ببطء والرقص إلى جانبها على هذا المقطع.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية، المقدم عامر السرطاوي، في تصريح: "تابعنا حالات للتحدي على مواقع التواصل الاجتماعي، جميعها حدثت خارج المملكة"، حسبما نقلت عنه وكالة "الأناضول".

وتابع "لغاية الآن لم نضبط حالات في الأردن، وهي مخالفة واضحة وصريحة وتوجب الإيقاف والضبط واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعدم إعادتها؛ لما لها من خطورة على حياة الشخص".

يذكر أن رقصة كيكي، محل مشاركة عربية وعالمية، أبرزها كان: النجم العالمي، ويل سميث، والكوميدي الشهير "شيغي"، والمدونة السعودية ريم الصانع، التي تعيش في أمريكا، والفنانات المصريات: ياسمين رئيس، ودينا الشربيني، ولارا إسكندر، وحارس المرمى المصري عصام الحضري، والممثلة التونسية درة.